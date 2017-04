Presidente do Senado é diagnosticado com encefalite viral e continua na UTI

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está com um quadro de encefalite viral. O diagnóstico foi informado há pouco pelo Hospital Santa Lúcia por meio de boletim médico. Eunício permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI), estável, consciente, mas ainda sem previsão de alta.

Ontem (26) o senador cumpriu agenda normalmente e comandou no plenário do Senado as votações da proposta que tipifica crimes por abuso de autoridade (PLS 85/2017) e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2013 que acaba com o foro privilegiado, em primeiro turno.

O parlamentar foi internado na madrugada de hoje (27) após ter tido um desmaio. Exames por imagem no crânio descartaram que o parlamentar tenha sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico ou hemorrágico.

