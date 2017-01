Presidente do PT rebate nota de Zeca, mas defende candidatura dele ao Governo de MS

Em resposta às declarações do deputado federal Zeca do PT que acusou ontem (17/01) a direção regional de seu partido de plantar boatos de que ele cogitaria sair da sigla e afirma que vai derrotar a "política da atual direção do PT-MS" às vésperas das eleições dos diretórios petistas marcadas para março, o presidente estadual do PT, Antonio Carlos Biffi, também em nota no Facebook, respondeu afirmando que lamenta a atitude de Zeca, nega que sua direção tenha propagado a saída do ex-governador da sigla e fala da oposição feita pelo deputado à sua gestão. Biffi afirma que a nota de Zeca "é desagregadora", lembra que ele se negou, "sem explicação", a disputar a Prefeitura de Campo Grande no ano passado, mas conclui dizendo afirma que "Zeca do PT é o candidato nato em 2018 a governador de Mato Grosso do Sul, se ele quiser é claro".

Leia a íntegra:

"Trabalho pelo coletivo para fortalecer o PTMS

Enquanto presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul quero lamentar a atitude do deputado federal Zeca do PT que, novamente, procura atacar a direção do partido, mesmo sabendo que tem maioria na Executiva. Em nenhum momento foi propagada a sua saída da legenda por essa direção, considerando que isso não trará benefícios.



Desde que assumi a direção, em 2015, tenho trabalhado coletivamente para construir a unidade no partido com apoio dos mandatos, dos movimentos sociais e da base, que estavam distantes. O companheiro Zeca é testemunha disso em razão das inúmeras ligações feitas por mim ao celular dele, muitas vezes não atendidas. Nosso único objetivo é fortalecer o PT nos municípios e na capital, mesmo com o ex-governador fazendo oposição ao nosso trabalho.



Foi essa direção que, no final de 2015, por decisão dos dos diretórios Estadual e de Campo Grande, decidiu pela candidatura própria na Capital, seguindo orientação do PT Nacional, com apoio unânime à candidatura de Zeca do PT a prefeito, aceita por ele no primeiro momento e, posteriormente, recusada sem explicação. Sua decisão de não participar ativamente da campanha em Campo Grande também foi lamentável.



Diante da atual situação do Partido dos Trabalhadores, declarações como esta é desagregadora, mas não é estranha vindo do ex-governador. O que no mínimo demonstra incoerência e pouca sabedoria. Nossa preocupação, enquanto dirigente, é atuar pelo fortalecimento e não pela divisão do nosso partido, uma vez que já temos adversários demais. No momento precisamos é de paz. Zeca do PT é o candidato nato em 2018 a governador de Mato Grosso do Sul, se ele quiser é claro.



Ao menos, sua afirmação de que vai permanecer no PT e ajudar a garantir a candidatura de Lula presidente nas próximas eleições diretas é muito louvável. Meu propósito nunca foi fazer a disputa e sim trabalhar em prol do coletivo do Partido dos Trabalhadores, formado por militantes de base e dos movimentos sociais, que buscam uma sociedade justa e igual para todos e todas. Por isso, defendo a volta de Zeca governador e Lula presidente.

Antônio Carlos Biffi

Presidente estadual do PTMS"

