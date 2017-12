Presidente da Assembleia Legislativa participou do voo inaugural da Companhia Amaszonas

Durante o evento, o deputado destacou a importância da empresa para integração entre os países. - DIVULGAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Junior Mochi participou na tarde de ontem (13) da solenidade do voo inaugural da companhia aérea Amaszonas Paraguaya, integrante do Grupo Amaszonas que terá Campo Grande, uma das três cidades a realizar voos diretos para a capital paraguaia, Assunção A nova rota que liga Campo Grande à capital paraguaia, com possibilidade de conexão para cidades da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Uruguai, começa a operar regularmente na próxima segunda-feira, 18 de dezembro.

Durante o evento, o deputado destacou a importância da empresa para integração entre os países. “É um marco importante para a aproximação do Paraguai com Mato Grosso do Sul uma vez que nós temos a maior colônia paraguaia aqui no Estado de modo especial em Campo Grande, onde também fazemos divisa e temos uma influência cultural muito grande entre os dois países e entendo que, esse voo além de permitir o fortalecimento da integração entre os países, possibilitará no ponto de vista econômico para os que utilizarem a empresa uma grande procura para conhecer o país. Todos saem ganhando no quesito cultura, economia e parceria” finalizou.

Para o vice-presidente executivo do Grupo Amaszonas, Luís Vera destacou a importância da nova rota para a economia do Estado. “Queremos oferecer esse serviço a todos os empresários de Campo Grande que tenham negócios no Paraguai. Sejam na agricultura como na agropecuária. Queremos cada vez mais integrar Brasil x Paraguai e suas culturas” afirmou Vera.

Com objetivo de promover o turismo e a integração nacional e internacional, transportando passageiros, carga e correio, de forma segura, responsável e pontual, oferecendo um serviço de qualidade através de uma variedade de frequências de rotas, a empresa disponibilizará uma frota composta do modelo "CRJ-200", avião de cinquenta poltronas, desenhado especialmente para a aviação regional.

Este tipo de aeronaves opera em mais de 60 companhias aéreas em todo o mundo e mais de 30 operadores optaram por variantes corporativos da aeronave. A Amaszonas conta com companhias aéreas nacionais na Bolívia, Paraguai, Uruguai e uma operação doméstica própria no norte do Chile, voando para sete países.