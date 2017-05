Presidente da Assembleia destaca desenvolvimento integral das crianças com lançamento de programa

O desenvolvimento integral das crianças como direito de cidadania da infância em suas múltiplas dimensões. Esse é o ponto central do Programa Criança Feliz, lançado na manhã desta segunda-feira (8), pelo governador Reinaldo Azambuja e o ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Na solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), destacou a importância do acesso prioritário das crianças de zero a seis anos à proteção do Estado no provimento de programas e serviços que promoverão seu pleno desenvolvimento.

“A parceria entre os governos Estadual e Federal é extremamente positiva, já que acaba efetivando a Lei que instituiu o Marco Legal da Primeira Infância. Hoje, o texto legal se torna realidade e beneficia as crianças sul-mato-grossenses. A proteção integral garante o direito da criança a receber atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais. Esse é o cerne do Programa Criança Feliz”, destacou Junior Mochi.

De acordo com a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Nobre, 27 municípios de Mato Grosso do Sul aderiram ao programa. “Em junho, as equipes especializadas irão localizar o público-alvo do programa, que são as crianças até seis anos e gestantes. As informações serão repassadas aos Centros de Referência de Assistência Social e, então, serão feitos os encaminhamentos necessários para as áreas de Educação, Saúde e Segurança”. Segundo ela, o repasse para o Estado foi de R$ 568 mil. “Os municípios também receberão recursos da União para a execução do programa”, explicou.

A solenidade de lançamento oficial do Programa Criança Feliz em MS ocorreu na sede da Escola Mariluce Bittar, do Sistema Único de Assistência Social, localizada no Bairro Guanandi.

