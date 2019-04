Presidente da ALMS é homenageado com comenda em evento festivo da maçonaria

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), foi um dos homenageados na solenidade de reinauguração do Templo Maçônico Palácio “Fadel Tajher Iunes” e de comemoração dos 40 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil – Mato Grosso do Sul (GOB-MS).

À frente da solenidade, realizada na noite desta quarta-feira (5) no Templo Maçônico, em Campo Grande, estava o Grão-Mestre Estadual, Benito Allegretti, que recebeu, além do presidente da ALMS, o Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil (GOB), Múcio Bonifácio Guimarães, e o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

“É uma honra participar de um evento tão grandioso como este, um evento de grande importância para o nosso Estado. É um motivo de orgulho para nós do Legislativo estarmos presentes aqui”, comemorou o deputado Paulo Corrêa. O parlamentar recebeu, durante a solenidade, a Comenda Barão de Batovi, a mais alta honraria do GOB-MS.

O governador Reinaldo Azambuja enfatizou a contribuição da maçonaria na construção da história de Mato Grosso do Sul. “Tivemos inúmeros irmãos que participaram de muitos feitos no Estado”, disse, ressaltando Fadel Tajher, o primeiro Grão-Mestre Estadual e fundador do GOB-MS.

“Para nós, é muito importante relembrar a história desse saudoso irmão”, afirmou o governador. “Sabemos que a maçonaria é uma instituição milenar, que tem contribuído muito ao desenvolvimento do nosso país. Por isso, estou muito feliz de estar aqui na comemoração da reinauguração do templo e dos 40 anos do GOB-MS”, finalizou.

Fundado em 2 de abril de 1978, o GOB-MS acompanha a história de Mato Grosso do Sul desde o seu nascimento, como enfatizou o Grão-Mestre Benito Allegretti. Mas antes mesmo do surgimento do GOB-MS, a maçonaria já estava presente no estado. “Nossa primeira loja foi fundada em Corumbá e já tem 148 anos”, contou Allegretti. Ele também destacou a importância social da instituição. “Nosso grande objetivo é preparar o homem para que se torne melhor na sociedade”, disse.

Durante o evento, foi realizada a Sessão Magna, alusiva ao aniversário da fundação do GOB-MS. A placa da reinauguração foi descerrada pelo Grão-Mestre Benito Allegretti e por Reinaldo Azambuja. Além do deputado Paulo Corrêa, o governador e outras autoridades civis e militares também foram homenageados com a Comenda Barão de Batovi.