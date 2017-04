Presidente da Alerj, Jorge Picciani está com câncer na bexiga

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Jorge Picciani (PMDB), de 62 anos, está com um tumor de 15 milímetros na bexiga, segundo informou nesta terça-feira, 4, a assessoria da Casa. Ele já teve um câncer nesse mesmo órgão, no fim de 2010, mas havia se curado.

Segundo a assessoria da Alerj, Picciani deve ser submetido a cirurgia, mas fará exames "mais conclusivos" na próxima quinta-feira, 6, quando deve ser divulgada a data da intervenção médica e o tempo previsto para a recuperação do deputado.

Na última quarta-feira, 29, Picciani foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal para prestar depoimento dentro da Operação Quinto do Ouro. Citado pelo delator Jonas Lopes de Carvalho Junior, ele negou participação em qualquer irregularidade.

A operação investiga um esquema de pagamentos de vantagens indevidas, que pode ter desviado regularmente valores de contratos de órgãos públicos para agentes do Estado, em especial membros do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio.

Veja Também

Comentários