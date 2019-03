Presidente alerta servidor sobre importância de manter dados atualizados

As informações cadastrais dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul precisam ser atualizadas a partir da próxima semana. O alerta é do presidente do Parlamento Estadual, deputado Paulo Corrêa (PSDB), que concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (26), sobre o PAC II (Programa de Atualização Cadastral).

“Para essa nova gestão, é importante que os servidores façam o cadastramento. Vamos checar vários dados e realizar a biometria. O censo é uma determinação legal, portanto, todos devem participar”, destacou. O presidente lembrou que os documentos pessoais e dos dependestes precisam estar atualizados, pois existem mudanças como, por exemplo, de sobrenome e endereço.

Os funcionários que têm vínculo com outro órgão ou que estão em regime de cedência, com ou sem ônus para origem, deverão fazer a atualização. Os formulários serão recebidos de 1º de abril a 17 de maio. O recadastramento será realizado presencialmente, devendo ser gerado o formulário pelo Portal da ALMS e preenchido previamente em duas vias, sendo uma para protocolo.

Devidamente habilitado, o funcionário deverá fazer pessoalmente a entrega do documento no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. Por motivo justificável, o servidor inativo que não puder comparecer pessoalmente deverá ser representado por um procurador legalmente habilitado, exibindo procuração com firma reconhecida.

Abaixo consta o cronograma do recadastramento.

Servidores cujo nome se inicia com as letras:

A,B – 1º a 5 de abril

C, D e E – 8 a 12 de abril

F, G, H e I – 15 a 18 de abril

J e K – 23 a 26 de abril

L e M – 29 de abril a 3 de maio

N, O, P, Q e R – 6 a 10 de maio

S, T, U, V, W, X, Y e Z – 13 a 17 de maio