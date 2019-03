Presidência diz que Bolsonaro não teve intenção de criticar Carnaval

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom-PR) informou hoje (6) que o presidente Jair Bolsonaro não teve a intenção de criticar o carnaval ao divulgar um vídeo na sua conta de Twitter. Segundo a Secom, o presidente quis “caracterizar uma distorção clara” do espírito de alegria comumente associado ao carnaval.



“Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular”, diz a nota.



Vídeo



Ontem (5) à noite Bolsonaro postou um vídeo, no qual há imagens de um homem urinando em outro, seminu, durante a passagem de um bloco de carnaval.



“Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”, disse o presidente.



Crime



Na mesma nota, o Palácio do Planalto ressaltou que o vídeo postado na conta pessoal do presidente retrata “um crime, tipificado na legislação”.



“No vídeo, postado pelo presidente da República em sua conta pessoal de uma rede social, há cenas que escandalizaram, não só o próprio presidente, bem como grande parte da sociedade. É um crime, tipificado na legislação brasileira, que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval”.