Presença militar dos EUA na Síria prejudicou a região, diz Irã

No primeiro comentário após o presidente americano, Donald Trump, anunciar planos de retirar tropas da Síria, o Ministério do Interior do Irã disse que a presença militar dos EUA no país prejudicaram a região como um todo.

"Basicamente, a implantação e presença de forças americanas na região foi errada, ilógica e incitou tensões", afirmou o porta-voz do gabinete, Bahram Ghasemi. O Irão tem sido um dos grandes apoiadores do governo sírio.

Na quarta-feira, Trump anunciou no Twitter que retiraria 2 mil tropas da Síria. Fonte: Associated Press.