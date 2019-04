Preocupado, Coronel David reforça a importância do Cadastro Estadual de Pedófilos

Parlamentar acredita que cadastro vai evitar novos crimes contra crianças e adolescentes

A experiência dentro da Segurança Pública deu ao deputado estadual Coronel David (PSL), as informações necessárias pra criar o projeto de lei denominado Cadastro Estadual de Pedófilos. Em 1° de Agosto de 2017 , o projeto foi aprovado por unanimidade dentro da Casa de Leis e em pouco tempo foi sancionado pelo governo de Mato Grosso do Sul sem nenhum tipo de alteração.

“O projeto atende os anseios da sociedade. Nós queremos que o Cadastro Estadual dos Pedófilos comece a dar a condição necessária para que a população possa ter conhecimento de quem são os criminosos que estão entre nós e não merecem ter uma nova oportunidade de molestar as nossas crianças”, afirmou o parlamentar.

Coronel David esteve com o Secretário de Segurança do Estado, onde tudo foi resolvido e ainda se reuniu recentemente com o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) Desembargador Paschoal Carmello Leandro para tratar sobre o assunto e prevê uma nova solicitação junto ao TJ-MS, que dispõe dos dados de quem já teve contra si uma sentença transitada em julgado nos crimes previstos no estatuto da criança e do adolescente, na lei de crimes sexuais.

“Todos nós temos o direito de ter o acesso a essas informações, pesquisar e saber quem são esses pedófilos. Tais dados vão evitar certamente mais crimes contra nossas crianças. Vou continuar lutando, pra que essa lei possa entrar em vigor, pois acredito firmemente no objetivos dessa lei já aprovada”, concluiu Coronel David.