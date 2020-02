Preocupado com a segurança da população, Lucas de Lima reiterou pedido de arena de eventos

Deputado Estadual Lucas de Lima

Na manhã desta quinta-feira (27/02), o Deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) reiterou seu pedido ao Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), para olhar com atenção a construção de uma “arena de eventos” na capital, em virtude dos acontecimentos do carnaval deste ano.

Em 2019 o deputado apresentou um requerimento pendindo com urgência a construção de um local com infraestrutura adequada e de fácil acesso da população, preferencialmente com corredor de ônibus, urbanizado, com banheiros, água e luz para a realização desses eventos.

Devido aos mesmos problemas enfrentados pela população nesse carnaval, o deputado ressaltou que é de extrema importância proporcionar um espaço próprio e seguro para a realização de eventos culturais na cidade.

“Um outro detalhe preocupante que aconteceu nesse carnaval foi o tanto de adolescentes embriagados nos blocos de rua, a Arena de Eventos só trará benefícios para todos, pois iria atender desde o próprio poder público até os promotores de grandes eventos, e principalmente oferecer um serviço de melhor qualidade para os moradores, que merecem ser bem tratados sempre", relatou o deputado.