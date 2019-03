Preocupado com a segurança da população, Lucas de Lima pede arena de eventos na capital

Em virtude dos últimos acontecimentos ocorridos no ultimo carnaval em Campo Grande, e dos problemas que constantemente a população enfrenta nos eventos realizados na capital, no tocante à segurança e a dificuldade de acesso, o deputado Lucas de Lima apresentou um requerimento pedindo com urgência a construção de um local com infra-estrutura adequada e com fácil acesso da população, preferencialmente com corredor de ônibus, urbanizado, com banheiros, água e luz para a realização desses eventos.

Lucas solicitou ao prefeito de Campo Grande e ao governador que olhassem com atenção para a situação, pois a cidade não dispõe de um local apropriado para a realização de eventos de pequeno, médio e grande porte, tais como o carnaval: "Sabemos que a maioria da população de Campo Grande é festeira, porém ordeira, e que com a ausência de eventos na cidade, especificamente de carnaval, passou a se organizar em blocos, cordões, etc, para aproveitar e se divertir de forma gratuita nas ruas da cidade. Infelizmente, como foi destaque em vários jornais locais, vislumbramos estragos no patrimônio municipal e ataques de vandalismo ao comércio da região, gerando um descontentamento da população em relação a utilização da orla ferroviária. Um local apropriado e estruturado só traria benefícios para todos, pois iria atender desde o próprio poder público até os promotores de grandes eventos, e principalmente oferecer um serviço de melhor qualidade para os moradores, que merecem ser bem tratados sempre."