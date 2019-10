'Preocupa que falas de Bolsonaro encontrem eco na sociedade', diz Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta quarta-feira que "preocupa" o fato de que algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro encontrem eco na sociedade. Ao ser questionado sobre as polêmicas do governo federal, no evento Estadão Summit Brasil, Leite disse, no entanto, que seu papel não é comentar sobre as ações do presidente.

"É importante no Brasil que se tenha uma institucionalidade", defendeu o tucano, acrescentando que "o exercício do poder em uma democracia é oportunidade de contestação e participação". O governador disse, ainda, que o Brasil precisa de um "processo decisório que respeite as diferenças" e que o poder de uma maioria não pode suprimir os direitos das minorias.

Leite disse também que os políticos devem focar em entregar resultados concretos para a sociedade. "Se não houver resultado para a população, não adianta dizer que temos a melhor democracia", afirmou.