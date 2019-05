Prêmio Líder Comunitário será entregue em sessão solene nesta quarta-feira

Solenidade será na quarta, às 9 horas - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (8), às 19 horas, Sessão Solene de outorga do Prêmio Líder Comunitário “Anizio Sabino dos Santos”.

A comenda foi instituída por meio da Resolução n. 1.265/2018, como forma de reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelas lideranças de bairro da Capital, em comemoração ao Dia Nacional do Líder Comunitário, celebrado no último dia 05 de maio.

A comenda leva o nome de Anizio Sabino dos Santos, importante liderança de Campo Grande, que por 35 anos atuou na luta comunitária desde 1983 , quando foi eleito Presidente do Corredor do Bairro Nova Lima, sendo este o início de sua jornada no Movimento Comunitário.

A partir desta atuação como presidente participou ativamente de ONGs e Associações de Moradores, sendo responsável diretamente na criação de muitas entidades comunitárias, e através delas contribuiu na organização de muitas comunidades, mostrando o caminho para a busca da melhor qualidade de vida para a população campo-grandense. Natural de Rio Verde-MS, filho de Sebastiana Rufino da Silva e Manoel Lourenço dos Santos, Anizio faleceu no dia 26 de janeiro de 2018, com 74 anos.

Serviço – A solenidade será realizada nesta quarta-feira (8), a partir das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.