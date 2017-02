Prefeitura vai ampliar em 75% o número de equipes do tapa-buraco

Ainda na primeira quinzena de março, a Prefeitura de Campo Grande planeja criar 15 novos frentes de tapa-buraco, aumentando de 20 para 35 o número de equipes, em um incremento de 75%. Isso porque nesta quarta-feira foi publicado no Diário Oficial o extrato do convênio que prevê investimento de R$ 20 milhões na recuperação do pavimento asfáltico da cidade, sendo R$ 10 milhões, recurso do Governo Estadual e R$ 10.147,00 a contrapartida do município.

Em uma segunda etapa serão investidos mais R$ 30 milhões (valor dividido entre Governo e Prefeitura) em recapeamento. Com este reforço de caixa, cada uma das sete regiões urbanas da cidade (Centro, Prosa, Segredo, Anhandui, Imbirussu, Lagoa e Bandeira) terão cinco frentes de serviço.

“Esta regionalização vai dar maior agilidade ao serviço, além de garantir que onde houver necessidade de reparo do pavimento, o remendo será feito”, explicou o secretário Rudi Fiorese. “Vamos entrar num bairro e só sair de lá quando todos os trechos críticos do asfalto estiverem recuperados”, acrescentou.

O convênio com o Governo do Estado foi firmado no dia 10 de janeiro, mas foram necessários 40 dias para a atual administração resolver pendências. Estas levaram, em 2016, a negativação da Prefeitura no CADIN (cadastro informativo de créditos não quitados do setor público ) e no Sistema de Convênio do próprio Governo Estado, que já está prestes a encaminhar uma tomada de conta especial, referente ao repasse de R$ 2,9 milhões, em 2009, para obras de reforma do CEM (Centro Especialidades Médicas), concluídas em 2011.

Os engenheiros da Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos) cobraram algumas adequações na obra, a prefeitura solicitou pelo menos três prorrogações, não atendeu as exigências e havia o risco do município ter que devolver os recursos. A Secretaria de Infraestrutura negociou com a Secretaria de Saúde um novo prazo e isso permitiu a liberação da certidão negativa.

Pavimento recuperado

O serviço de tapa-buraco foi retomado em 2 de janeiro, primeiro útil da gestão do prefeito Marquinhos Trad, com sete equipes. Gradativamente o trabalho foi ampliado até chegar as atuais 20 frentes de serviço, com aproximadamente 32 mil buracos tapados. O relatório referente a 31 dias de serviço efetivo, compreendendo janeiro e os primeiros 15 de fevereiro, mostrou que tinham sido recuperados 14 quilômetros de vias urbanas, resultado de quase 29 mil buracos tapados. Foram usados 8.647,24 toneladas de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

