Prefeitura terá que divulgar em seu site localização de todos os radares de fiscalização

A Prefeitura Municipal de Campo Grande terá que divulgar em seu site localização de todos os radares de fiscalização bem como seus respectivos limites de velocidade, caso seja aprovado Projeto de Lei do vereador Odilon de Oliveira que foi protocolado na tarde de terça-feira (31) e já está em tramitação pela Casa de Leis.

De acordo com o projeto, os dados deverão ser fornecidos aos setores responsáveis pelo site institucional do Município e com, no mínimo, vinte dias de antecedência da instalação dos radares.

Segundo o vereador, o projeto favorecerá toda a população, “a divulgação dessas informações permitirá que os motoristas tenham uma direção ainda mais cautelosa e defensiva, evitando mais tragédias”, explica.

O projeto justifica-se pelo fato de que radares têm caráter educativo, não possuindo função arrecadatória, mas de evitar acidentes de trânsito. Sendo assim, a divulgação dos locais não só diminuirá as multas dos motoristas como também garantirá maior atenção, reduzindo os acidentes.

Os vereadores Ademir Santana e Dr Lívio assinaram junto o projeto, como co-autores.