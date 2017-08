Workshop orienta servidores na implementação de compras públicas sustentáveis

O diretor de operação do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, destacou que este Workshop está com proposta ousada para o setor de compras públicas / Reprodução

Funcionários e diretores de departamento das secretarias municipais ligadas ao setor de compras públicas da Prefeitura de Campo Grande participam nesta segunda-feira (14) do Workshop – Compras Públicas Sustentáveis, realizado na sala de reuniões do Sebrae/MS. O evento acontece hoje e amanha na Capital.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, o Workshop tem um objetivo a criação de um programa de compras públicas.

“Nós agradecemos a presença de todos os parceiros do Amapá, Maringá e do Distrito Federal que estão aqui para troca experiências para desenvolvermos em Campo Grande políticas públicas para o setor de compras. Nosso principal objetivo é a valorização dos pequenos produtores e dos micros empresários. Vamos ter dois dias de trabalho produtivos com a equipe do Sebrae, que é grande parceiro e nos ajudará a desenvolver um programa que será bom para todos nós. Este é um setor visto com bons olhos, principalmente por parte do prefeito Marquinhos Trad, que não deixa de cobrar as políticas para instalação de grandes empresas em nossa Capital”, frisou Luiz Fernando.

O diretor de operação do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, destacou que este Workshop está com proposta ousada para o setor de compras públicas.

“Umas das nossas políticas do Sebrae é o desenvolvimento do pequeno negócio e o setor público pode reunir mercado para as pequenas empresas. Nesta manhã de trabalho vamos ter a apresentação dos casos de sucessos para amadurecer nossas ideias e fazer como fazem as outras cidades, como é o caso de Maringá, Amapá e Distrito Federal. O que estamos fazendo é a troca de experiências para transformar o que temos feitos em prol do desenvolvimento. Trabalhamos porque acreditamos no desenvolvimento de Campo Grande”, comentou Tito.

O diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Eduardo Dionísio, destacou o empenho dos participantes do Workshop, uma vez que todos estão imbuídos em implementar a lei que atende os micros e pequenos produtores.

“É importante implantar um sistema onde todos possam conversar. Esta comunicação deve ser entre os gestores públicos e o TCE/MS. Fico satisfeito em ver as pessoas trabalhando para melhorar as políticas de compras, mas não podemos deixar de dar valor aquilo que a lei estabelece. Seguindo está lógica teremos sucessos nas políticas de compras públicas. Estabelecer cotas de compras e qualificar os micros e pequenos empresários também é necessário. Estamos aqui para dar oportunidade para os gestores para melhorar a lei de compras para gerar desenvolvimento para a cidade. O TCE é um órgão fiscalizador e punitivo, se houver necessidade. Nós vamos continuar ajudando a fazer prevalecer a lei do setor de compras e valorizar a agricultura familiar. Bom evento para todos. Este é um momento de crescimento e conhecimentos e que estes dois dias sejam proveitosos para todos”, disse Dionísio.

O evento conta com a presença do diretor geral de Compras e Licitação (Dicom), Ralphe Cunha Nogueira. Participam do evento, como palestrantes: Luiz César Pivovar, especialista Nacional em Contas Públicas; Andrea de Oliveira Magalhães, analista de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae/DF; David Carlos Augusto da Costa, diretor da Central de Compras e almoxarifado – Caso e modelo de compras centralizado da Prefeitura de Maringá.

O evento contará com um painel de parceiros que atuam na agricultura familiar: Com a Prefeitura, Senar, Agraer e Sebrae/MS; Oficina de construção participativa e oportunidades de acesso ao mercado público privado para a agricultura família da região de Campo Grande.

