Carnaval terá campanha contra abuso de crianças e adolescentes

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), participa nesta sexta-feira (24) do lançamento da campanha de luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes na cidade durante o Carnaval. A iniciativa é do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Criança e Adolescente (Nudeca), da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Durante todos os dias de festa será realizada a distribuição de uma cartilha produzida pelo Nudeca em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública. A primeira entrega será feita em uma blitz educativa organizada pela Polícia Rodoviária Federal, às 14 horas de hoje, no Posto 21, (BR-163, KM-453, saída para São Paulo).

Em todos os dias de festa de rua, de sábado a quarta-feira, a distribuição terá apoio do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Movimento Mãe Águia e Transportadora Vobeto.

Nas entregas participarão o coordenador do Nudeca, defensor público Carlos Alberto Souza Gomes, a assessora Gláucia Silva Leite, além de equipe da Prefeitura.

O que é?

A violência dos direitos sexuais ocorre quando há abuso ou exploração de crianças e adolescentes. O abuso acontece quando existe prática de atividade sexual, como uso de palavras obscenas, exposição dos genitais ou de material pornográfico e sexo em todas as formas.

Já a exploração é uma violação que utiliza a prática sexual de crianças e adolescentes para obtenção de lucro, troca ou vantagem. Pode acontecer por meio da prostituição, da pornografia e do tráfico e turismo sexual.

Nestas situações, a Defensoria Pública atua por meio do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. Mais informações, o Nudeca fica na Unidade Horto da Defensoria Pública, na Rua Joel Dibo, 238, Centro de Campo Grande.

