Prefeitura de Campo Grande lamenta o falecimento do empresário Ueze Zahran

Ueze Elias Zahran, e a prefeita de Campo Grande em exercício, Adriane Lopess

A prefeita de Campo Grande em exercício, Adriane Lopes (PEN), divulgou nota oficial para informar que foi com grande tristeza que recebeu o comunicado do falecimento do empresário Ueze Zahran, homem que sempre engrandeceu o Mato Grosso do Sul pela sua visão de futuro e pela coragem com que desenvolvia seus empreendimentos em prol de nosso desenvolvimento.

NOTA OFICIAL

"Seu exemplo ficará para sempre em nossos corações, guiando as futuras gerações pelos caminhos que valorizam a inteligência e o esforço pessoal como modelo de transformarão de nossa realidade, deixando assim um grande legado para todos nós .

Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor, expressando nossos sentimentos de pesar."