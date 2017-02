Prefeitura faz manutenção em estrada vicinal e limpeza no Distrito de Anhandui

Desde o início da semana, equipes da Prefeitura de Campo Grande estão trabalhando na limpeza, patrolamento e controle de erosão na área urbana do Distrito de Anhandui. Também está sendo feito serviço de revestimento primário e drenagem superficial na CG-140, que fica na região de influência da Área de Proteção Ambiental do Guariroba, manancial responsável por 60% do abastecimento da Capital.

As obras programadas estão previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que a prefeitura assinou com o Ministério Público. Ele integra o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia do Guariroba, com intervenções em um trecho de 9,86 quilômetros da vicinal que atravessa sete propriedades. Juntas elas somam mais de 5.100 hectares, onde os proprietários basicamente criam gado de corte.

Além de melhorar as condições de tráfego, com raspagem, revestimento primário em trechos mais críticos e reforma de duas pontes (sobre os córregos Gerivá e Javari), também estão sendo abertas 16 caixas de retenção e infiltração no solo da água da chuva. Este sistema de drenagem superficial regula o escoamento da enxurrada, de tal forma que evite o assoreamento das cabeceiras do Guariroba.

A prefeitura também fará a substituição de seis porteiras por mata-burros (pontos de travessia), com capacidade para suportar a passagem de 40 toneladas sobre eles. No Anhandui as equipes estão trabalhando desde a última terça-feira. O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rude Fiorese, esteve no distrito, onde acompanhado do subprefeito, Ernesto Francisco dos Santos, visitou os pontos críticos.

Além da limpeza das ruas, algumas praticamente “engolidas” pela vegetação, será feito um trabalho de controle da erosão no trecho final da Avenida Monte Sião, onde desemboca a enxurrada captada pelo bueiro construído sob o asfalto da BR-163.

A zona rural de Campo Grande tem mais de mil quilômetros de estradas rurais que precisam de manutenção permanente. A gerência responsável por esta malha viária na Secretaria de Infraestrutura, está identificando os pontos críticos e depois do Carnaval outras frentes de serviço serão iniciadas. Está definida ainda a reforma de uma ponte sobre o Córrego Rincão, no Distrito de Rochedinho, importante para o escoamento da produção da região.

