Prefeitura entrega obras e lança novos projetos no mês do Aniversário de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande começa nesta terça-feira (1º) a programação especial em comemoração ao aniversário de Campo Grande. Serão cerca de 200 eventos que vai levar desde serviços à população, como palestras, apresentação teatral, capacitação, até inauguração e inicio de obras.

Todas as secretarias municipais estão envolvidas na programação. Nesta terça-feira haverá palestras, apresentação teatral e a entrega de 100 unidades de abrigos para usuários de transporte coletivo.

Para auxiliar os jovens a se inserirem no mercado de trabalho haverá a assinatura do termo de Cooperação entre a SEDESC e o Instituto Mirim. No mesmo sentido, haverá a Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos que irá encaminhar pessoas ao mercado de trabalho. No evento, as pessoas vão poder fazer a Carteira de Trabalho na hora, tirar RG e CPF.

Para capacitar as pessoas será formalizada ainda a doação de 120 mil reais de empresários em cursos profissionalizantes.

Como foco no esporte, a Funesp lança a Escola Pública de Futebol de Anhanduí.

A Prefeitura lança ainda o aplicativo “Fala Campo Grande”, onde o cidadão poderá fazer sua sugestão ou denúncia pelo celular. Pelo aplicativo será possível encaminhar fotos georreferenciada para que o poder público tenha a informação exata de onde está o problema e assim solucioná-lo.

Diversas obras de unidades básicas de saúde serão retomadas. Entre elas a da UBSF do Jardim Oliveira e da Vila Cox. Já as UBSF Drª Eleonora Moura (Silva Regina), Bonança, Dr. Walfrido Ferreira Azambuja (Alves Pereira), Dr. Elias Nasser Neto (José Abrão) terão a ordem de serviço assinada para ampliação e reforma.

A UBS Dr. Jair Garcia de Freitas (26 de Agosto) será totalmente revitalizada. Já a UBS eng. Arthur Hokama, mais conhecida como Dona Neta, será entregue a população levando mais atendimentos e acolhida a todos.

A Sesau ainda inaugura a Central de regulação do Samu 192.

Para dar inicio às obras de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima – Etapa A – haverá uma caminha de lançamento. A Concentração será na Rua Jerônimo Albuquerque esquina com a Rua Zulmira Borba, às 9 horas, do dia 12 de agosto.

A Semed inaugura o Ceinf Tijuca II. O prédio de 1.211 metros quadrados de área construída vai oferecer 120 novas vagas de educação infantil.

A entrega dos serviços de readequação viária da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins também acontece durante as festividades de aniversário de Campo Grande. No local foram instalados semáforos, houve a redução da rotatória e o alargamento das vias para melhorar a fluidez do trânsito.

Já quem está querendo se casar, a SAS realiza no próximo dia 19 um casamento coletivo. São 118 vagas para casais que querem formalizar a união. As inscrições para o evento vão até esta sexta-feira (4).

E a Sectur lança o Plano Municipal de Turismo.

