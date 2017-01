Prefeitura e Governo de MS fecham parceria para recuperar ruas e construir moradias

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e o governador Reinaldo Azambuja firmaram parceria que garantirá a recuperação de ruas e construção de moradias na Capital. O acordo aconteceu durante primeira visita do governador ao prefeito e a vice-prefeita, Adriane Lopes, na manhã desta quarta-feira (4).

“Toda ajuda é bem vinda, principalmente a do governador. Campo Grande faz parte do Estado e o governador, em um gesto republicano, extremamente altruísta, veio a Prefeitura e colocou o Estado à disposição da nossa cidade… Tivemos a interatividade entre secretários e governador, que numa explanação extremamente feliz administrativamente e politicamente, deu os contornos necessários de ajuda e prestativa solidariedade a nossa cidade”, declarou Marquinhos.

O prefeito ressaltou que tanto ele quanto o governador são contrários ao tapa-buraco, mas pontuou que a medida é emergencial por conta da difícil situação que a cidade se encontra, com buracos por diversas ruas.

“Vamos fazer tapa-buraco, mas já estamos pensando no recapeamento das principais avenidas e ruas da nossa cidade. Também estamos preocupados com a devida fiscalização. Vamos criar uma equipe própria de fiscalização junto a estas empresas e eles serão verdadeiros fiscais para saber se o trabalho está sendo bem executado”, detalhou.

Na segunda-feira (2), quando o prefeito assumiu, sete equipes faziam o serviço de tapa-buraco. Este número subiu para 12 hoje e chegará a 15 até o fim de semana. Com a ajuda do Governo do Estado, a expectativa é de que possa chegar a 30 equipes nas ruas da Capital.

“Hoje a gente tem um marco. Durante dois anos foi impossível dialogar… A primeira questão é o diálogo. Segundo, a construção destas pontes, que são pontes em todas as áreas para gente atender as pessoas. Acho que iniciando esta reconstrução, selamos uma parceria que esteve muito tensionada nestes dois anos, mas agora mostra que é possível a Câmara, Prefeitura e Governo do Estado, todos juntos, trabalhar pela população da Capital”, pontuou o governador.

As famílias removidas da Cidade de Deus serão as primeiras atendidas pela parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. “A primeira amostra disso será com aquelas famílias da Cidade de Deus, que foram removidas e acabaram formando quatro subfavelas na nossa cidade. Nós vamos fazer um esforço concentrado, também com a participação da Câmara Municipal, para resolver definitivamente o problema destas famílias”, explicou o prefeito.

O governador citou como exemplo a construção de moradias em outros municípios, onde o governo comprou o material e as prefeituras ficaram responsáveis pela mão de obra, contando com auxílio até dos próprios beneficiados. Marquinhos e Azambuja também discutiram questões relacionados a Saúde e definiram que a próxima etapa da Caravana da Saúde começará em Campo Grande.

O encontro contou com a participação do governador, prefeito, vice-prefeita, Adriane Lopes, de todo secretariado de Campo Grande, do presidente da Câmara, João Rocha, chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, e do secretário de Administração do Governo do Estado, Carlos Alberto de Assis.

Veja Também

Comentários