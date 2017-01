Prefeitura e FUNASA celebram convênio para construção de poço artesiano no IFMS - Campus Coxim

Na manhã de segunda-feira (09), o prefeito Aluizio São José, acompanhado pelo ex-governador André Puccinelli esteve reunido com o superintendente da FUNASA, Marco Aurélio Santullo, para firmar parceria entre o órgão federal e a prefeitura / Divulgação/Assessoria

Na manhã de segunda-feira (09), o prefeito Aluizio São José, acompanhado pelo ex-governador André Puccinelli esteve reunido com o superintendente da FUNASA, Marco Aurélio Santullo, para firmar parceria entre o órgão federal e a prefeitura no intuito de perfurar um poço artesiano que atenda toda a comunidade acadêmica do IFMS em Coxim.

Segundo o prefeito o poço servirá para atender as necessidades do dia a dia e as ações futuras da instituição, que hoje tem quase 800 alunos. "O poço artesiano irá contribuir para a implantação dos futuros cursos no campus", afirmou Aluizio.

A previsão é que a obra seja iniciada no final de Janeiro e seja entregue em até 7 dias úteis.

De acordo com o diretor-geral do IFMS Coxim, Francisco Xavier a implantação do poço artesiano irá gerar autonomia de água ao campus e consequentemente economia financeira. "Esse recurso economizado possibiltará a compra de livros e insumos para os cursos ensino médio e superior", pontuou.

Participaram do encontro em Campo Grande, o adjunto da FUNASA, Aristides Ortiz; o Coordenador Educacional, Gleison Nunes Jardim, do IFMS Coxim, e José Jorge Guimarães Garcia, representado o reitor do IFMS, Luiz Simão Staszczak.



