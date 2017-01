Prefeitura e empresários estreitam laços para trabalhar por Campo Grande

O tradicional almoço de empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), que acontece mensalmente na entidade, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da primeira-dama Tatiana Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes e do secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia Luiz Fernando Buanain, do presidente da ACICG João Carlos Polidoro, e empresários dos mais diversos setores.

Diferentemente de outros eventos, o almoço desta sexta-feira (27) foi uma oportunidade do público e do privado estreitarem laços e abrirem caminho para projetos futuro. O prefeito Marquinhos Trad começou o discurso agradecendo a parceria da ACICG na luta contra o mosquito da dengue.

“Nós herdamos uma Prefeitura, uma cidade, praticamente abandonada pela antiga gestão. E se não fosse a ajuda de vocês, os hospitais já estariam superlotados com uma epidemia de dengue, zika e chicungunya. Peguem os jornais dos anos anteriores, do mês de janeiro, a gente saia no Jornal Nacional com epidemia de dengue. Até agora nenhum caso. Graças ao esforço de vocês e a benção de Deus que tocou o coração de vocês”, agradeceu, lembrando que foi naquela mesma sala que saiu a primeira reunião que deu inicio a parceria no combate à dengue.

Dito isso, pontuou que é preciso progredir e conta com a parceria dos empresários. Uma das possibilidades de engajamento do setor empresarial está na abertura de oportunidades para os jovens. “Conversamos sobre a parte social, a questão dos jovens lá no IMCG e surgiram algumas ideias. Nós pedimos uma aproximação da classe empresarial. Eu acredito que é extremamente importante, essencial, para que possamos desenvolver nossos trabalhos. Que tenhamos o olhar voltado para o social”, complementou a primeira-dama Tatiana Trad.

A vice-prefeita lembrou que ela e toda a equipe da atual gestão têm uma missão muito importante: de construir pontes entre os setores, para que a cidade possa crescer e progredir junto com o social. “Existiam muitos muros em Campo Grande, em muitos setores. Nós estamos com a missão, junto com o Luiz Fernando, com a primeira-dama, com o prefeito, de construir pontes. Para que a gente possa estar mais próximo, enxergar as dificuldades em todos os setores e buscar soluções criativas diante das circunstâncias”, concluiu.

O secretário da Sedesc Luiz Fernando Buanain enfatizou que a atual administração quer estar próxima da sociedade, para que todos possam construir algo em conjunto.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, concluiu que o encontro é extremamente importante para o bom o relacionamento do publico e do privado. “A gente está vendo a mudança que está acontecendo na cidade. Vamos por os empresários de frente para a gente começar esse relacionamento logo no inicio, porque temos muito trabalho, tanto de um lado quanto do outro, para recuperar nossa cidade e colocar ela em dia”, afirmou.

