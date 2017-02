Prefeitura disponibiliza computadores para Distrito de Anhanduí

Com uma equipe de 14 pessoas, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), foi ao Distrito de Anhanduí para realizar a manutenção de computadores e links de internet. Na ocasião, uma Unidade Básica de Saúde e três escolas municipais foram atendidas.

Na Escola Municipal José do Patrocínio foram feitas manutenções corretivas e preventivas em todos os computadores. Para se ter uma ideia, a sala de informática dos alunos estava sem uso, pois 70% das máquinas não funcionava.

Todos os monitores foram trocados por novos de LCD e tiveram os links de acesso restabelecidos. As máquinas faziam parte do acervo e foram instaladas pela equipe técnica da Agetec. “Fiquei muito feliz com o trabalho e dedicação da equipe, pois eles se preocuparam com cada detalhe”, declarou a diretora da escola, Milena Patrícia S. Leonardo Prado.

Na Escola Municipal Isaura Bento Nogueira foram entregues dois computadores, sendo um para a biblioteca e outro para a sala dos professores. Na Unidade Básica de Saúde Drº Bento Assis Machado, também no Distrito de Anhanduí, foram criados novos pontos de redes de internet e nos existentes, a equipe realizou as correções necessárias para a melhoria da comunicação.

“Com esta ação realizada em Anhanduí, acredito que as condições tecnológicas foram melhoradas, beneficiando diretamente os profissionais e alunos do distrito.”, explicou o Diretor de Atendimento e Suporte, Rodrigo Lauletta. A próxima visita será no Distrito de Rochedinho, em março.

