Prefeitura de SP rebate Goldman em nova nota, mas não fala em processá-lo

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo enviou uma nova nota ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em resposta a críticas feitas pelo vice-presidente nacional do PSDB e ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, ao prefeito João Doria (PSDB). Em vídeo no Facebook, Goldman diz que São Paulo "ainda não tem prefeito".

A Secom alegou que a resposta enviada anteriormente e que afirmava que Doria iria interpelar Goldman com medidas judiciais foi encaminhada por erro e precipitação da assessoria.

No novo posicionamento, a Prefeitura não fala mais em interpelação judicial. No texto, a Secom afirma que "só se pode lamentar o grau de desconhecimento da realidade mostrado por um político aposentado que há muito não convive com o povo."

Confira na íntegra o novo comunicado da Prefeitura:

"Só se pode lamentar o grau de desconhecimento da realidade mostrado por um político aposentado que há muito não convive com o povo. De todo modo, é preciso respeitar sua avançada idade", SECOM.

