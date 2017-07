Prefeitura de São Gabriel do Oeste recebe inscrições de concurso nos dias 27 e 28

A prefeitura de São Gabriel do Oeste abre inscrições para processo seletivo com 22 vagas na Secretaria Municipal de Infraestrutura. As inscrições serão realizadas nos dias 27 e 28 de julho, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na própria secretaria, localizada na Rua Boaventura Ferreira Rosa nº 825, Bairro Centro.

O Processo Seletivo Simplificado consiste em análise curricular e entrevista, com caráter eliminatório e classificatório. O contrato terá vigência de, no máximo de um ano.

Auxiliar de Serviço: Servente de Obras (Ensino Fundamental Completo)

20 vagas e 40 horas semanais. Salário de R$ 947,23

Auxiliar de Serviços Especializados: Borracheiro (Ensino Fundamental Completo)

1 vaga e 40 horas semanais. Salário de R$ 984,24

Agente de Serviços Públicos: Mecânico Especializado (Ensino Médio)

1 vaga e 40 horas semanais. Salário R$ 1.673,20

