Prefeitura de Paranaíba corta gastos para equilibrar contas

A prefeitura de Paranaíba, que fica a 398 quilômetros de Campo Grande, decretou corte de gastos para equilibrar as contas do município. O documento foi publicado na edição desta terça-feira (3) do Diário Oficial dos Municípios.

Está suspenso por tempo indeterminado a compra de equipamentos, veículos e material permanente, realização de horas extras de trabalho pelos servidores municipais, concessão de diárias, contratação de servidor em caráter temporário. Os casos excepcionais podem ser autorizados pelo chefe do executivo.

Fica autorizada a compensação de horas trabalhadas fora do horário normal de expediente por tempo equivalente de folga, a critério do secretário da pasta. O dirigente ou servidor que não cumprir as determinações poderá ser responsabilizado administrativamente.

O prefeito Ronaldo José Severino de Lima (PSDB) disse que os cortes são necessários para ajustar receitas e despesas.

“Por enquanto vamos autorizar apenas gastos de emergência até a gente confirmar a verdadeira situação da prefeitura. A situação é muito preocupante, muitas dívidas do município foram omitidas na prestação de conta, inclusive a folha de pagamento de servidores. Em até quatro dias devemos concluir os levantamentos e divulgar a realidade financeira do município para a população” afirma o prefeito.

