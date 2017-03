Prefeitura de Caarapó faz ações para fortalecer a agricultura nas comunidades indígenas

Com o objetivo de promover o fortalecimento da agricultura familiar sustentável, garantindo a geração de renda, bem-estar social, exercício da cidadania e qualidade de vida aos agricultores familiares das comunidades indígenas radicadas no Município de Caarapó, o prefeito Mário Valério (PR) acaba de estabelecer parceria com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer). O convênio, assinado no início deste mês, prevê o repasse de recursos estaduais, com investimento municipal como contrapartida, para a manutenção de máquinas agrícolas e fornecimento de combustível para preparo do solo para o plantio nas aldeias Guiraroká e Te’yikue.

Pela parceria, entre recursos estaduais e municipais, serão investidos R$ 34.529 na agricultura indígena, cujo convênio ainda prevê ações com grupos de mulheres e jovens. “Trata-se de importante parceria para melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades indígenas”, observou o prefeito Mário Valério, que fez referência especial à atenção do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). “Agradecemos ao governador pela sensibilidade em relação às causas da nossa comunidade indígena, que tem na agricultura uma das fontes de sobrevivência”, sublinhou. O dirigente caarapoense destacou ainda o esforço do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, na agilização do processo que resultou na celebração da parceria.

Durante a gestão do prefeito Mário Valério, uma série de ações foi desenvolvida nas terras da reserva indígena Te’yikue de Caarapó. Os benefícios englobam desde a educação até a infraestrutura rural, com fortalecimento da educação, cultura, lazer e recuperação de estradas. “Destacamos aqui o protagonismo dos guarani-kaiowá de Caarapó, que tem lutado pela sua sobrevivência ao longo dos tempos, merecendo, portanto, a atenção do Poder Público municipal”, destacou o gestor caarapoense.

Conforme o chefe do Poder Executivo caarapoense, haverá novos investimentos visando ao benefício social dos indígenas de Caarapó. “Estamos sempre atentos às questões indígenas. Certamente, novos investimentos serão realizados. Estamos em permanente contato com as autoridades estaduais e federais, com vistas a melhorar as condições de vida dos indígenas de Caarapó”, destacou Mário Valério, que recentemente manteve reunião com a coordenação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), em Campo Grande, na companhia do deputado estadual Pedro Kemp (PT), do vereador Luiz Macarrão (DEM), do presidente do Hospital São Mateus, Paulo Roberto Batista da Silva, e do secretário de Saúde de Caarapó, Valberto Costa, para tratar de melhorias na área de saúde indígena.

