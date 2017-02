Prefeitura começa a revitalizar sinalização horizontal e vertical da Avenida Zarhan

Nesta quarta-feira (22.02), o serviço estará sendo feito no trecho do cruzamento com a Rua Rui Barbosa. / Divulgação

Uma das vias mais movimentadas de Campo Grande, a Avenida Eduardo Elias Zarhan começa a receber revitalização da sinalização vertical de horizontal em toda a sua extensão. Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) iniciaram, na última segunda-feira (20.02) os serviços de pintura e colocação da placas. Nesta quarta-feira (22.02), o serviço estará sendo feito no trecho do cruzamento com a Rua Rui Barbosa.

Os trabalhos serão realizados nos dois sentidos, atendendo toda a via – entre o trecho da Avenida Costa e Silva até a Rua Joaquim Murtinho – com pintura de faixas de pedestre nos cruzamentos semafóricos e placas indicativas de atenção para pedestres, de Devagar e Pare. A expectativa é de que o serviço seja concluído na primeira quinzena de março. A iniciativa busca dar maior segurança a pedestres e condutores.

Para evitar transtornos no trânsito da via, que detém um expressivo fluxo de veículos, os trabalhos são realizados no período noturno com a presença de agentes de trânsito orientando os condutores. A via não será fechada, sendo que enquanto são realizados os serviços, parte da pista estará aberta para que o trânsito não seja interrompido totalmente.

A Avenida Eduardo Elias Zarhan é um corredor importante de entrada e saída para diversos bairros, sendo também acesso para as saídas para São Paulo e Três Lagoas.

