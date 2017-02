Prefeitos pedem a Maia celeridade em projeto sobre repatriação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu na manhã desta terça-feira, dia 21, cerca de 70 prefeitos de São Paulo, a maior parte deles do DEM. O presidente nacional da legenda, senador Agripino Maia (RN), afirmou que foi um café da manhã de confraternização, mas que os dirigentes municipais aproveitaram para pedir a Maia celeridade ao projeto que abre uma nova rodada para a repatriação de recursos do exterior. A proposta foi aprovada na semana passada na Câmara e está na pauta do Senado Federal.

