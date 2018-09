Prefeitos destacam gestão municipalista de Reinaldo e hipotecam apoio a sua reeleição

Lideranças municipais participaram de evento no comitê do PSDB - Dviulgação

Mais de 60 prefeitos e quase 300 vereadores fizeram uma marcha a Capital para apoiar e reforçar a campanha da reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). As principais lideranças municipais participaram do megaevento que ocorreu nessa quinta-feira (20), na sede do comitê Central do tucano, na avenida Marechal Deodoro, 876, Centro.

A onda 45 promete expandir as ações da campanha em apoio ao governador para todos os municípios de Mato Grosso Sul, aonde vem sendo efetivado o maior programa de investimentos em infraestrutura, saúde, segurança pública, educação e habitação já realizado pela administração estadual nesses 40 anos do Estado. Os prefeitos vão atuar fortemente em suas regiões nessa linha de chegada das eleições.

A gestão municipalista foi uma marca do atual mandato de Reinaldo Azambuja, que foi prefeito de Maracaju e não recebeu apoio na época do governador do Estado. “Municipalismo é estar presente nas cidades, trabalhar de mãos dadas com as prefeituras, sem olhar para partidos”, afirmou Reinaldo. “Fico feliz com esse reconhecimento dos nossos prefeitos e posso assegurar que vamos continuar trabalhando juntos”, pontuou.

A política municipalista praticada por Reinaldo Azambuja nesses quatro anos, segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, também presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), o credencia a um segundo mandato. “Esse modelo de gestão pública deve ser mantida e, por si só, justifica a reeleição do governador”, disse.

Governo presente

Para o prefeito, a presença do Governo do Estado em todas as regiões foi crucial para que os gestores municipais pudessem cumprir suas metas nesses dois anos difíceis, onde a arrecadação caiu e não havia perspectivas de realizar obras cobradas pela população, as quais foram concretizadas graças ao apoio do Estado.

“Sem o aporte financeiro do Estado para a recuperação viária, melhoria do atendimento na saúde, mais moradia, saneamento e infraestrutura viária, como pontes de concreto e pavimentação asfáltica, não teríamos avançado”, afirmou Caravina.

A avaliação positiva do prefeito e presidente da Assomasul em relação à gestão atual de Reinaldo Azambuja é unânime dentre a maioria dos demais gestores municipais. O prefeito Hélio Pellufo Filho, de Ponta Porã, realçou a parceria do Estado a toda a região fronteiriça, em especial ao seu município: “Tivemos e estamos tendo um tratamento diferenciado nesse governo e hoje somos referência em saúde pública, graças ao apoio do Reinaldo Azambuja na reestruturação do hospital regional”, frisou.

Hélio Pellufo disse que um dos grandes méritos do governador tem sido sua política apartidária, sem olhar para a cor da sigla do prefeito. “O Reinaldo Azambuja atende a todos os nossos pleitos e a população está satisfeita porque enxerga que a cidade melhorou nesses dois anos com as obras do seu governo em parceria com a prefeitura”.

Caravana da Saúde

Para o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, o governador tem sido um grande parceiro da sua administração e da população, que foi a grande beneficiada com a política municipalista do seu governo.

“Jardim sediou uma das etapas da Caravana da Saúde, onde foram realizados mais de seis mil procedimentos, e pessoas que aguardavam anos na fila por uma cirurgia hoje enxerga ou anda sem muleta e sem dor. Os investimentos em infraestrutura somam mais de 10 milhões e vamos entregar 88 moradias com uma previsão de concluir mais 120 até o fim do ano”, relatou o prefeito.

Eraldo Jorge Leite, de Jateí, disse que nenhum outro governo atendeu seu município com a gestão tucana, em todas as áreas, elevando a qualidade de vida da população e fortalecendo o setor produtivo com obras de infraestrutura. “É um governo que merece todo o nosso respeito pelo que fez em todos os 79 municípios nesses quatro anos. Jateí e toda a nossa região são gratos por tudo que o governador trouxe em investimentos. Foi e tem sido um grande parceiro e essa política, de desenvolvimento, deve continuar por mais quatro anos”, destacou Eraldo Leite.

Viabilizou o Fonplata

O comprometimento de Reinaldo Azambuja com Corumbá, segundo o prefeito Marcelo Iunes, foi fundamental para que o município garantisse empréstimo de R$ 240 milhões junto ao Fonplata (Fundo de Desenvolvimento da Região do Prata).

“Primeiramente, os investimentos do Fonplata se efetivaram graças ao Governo do Estado, que deu a contrapartida da primeira etapa, liberando R$ 8 milhões para as obras de pavimentação e microdrenagem do Bairro Ernesto Sassida”, citou o prefeito.

Ao destacar a parceria do governador, Marcelo Iunes assinalou que a população corumbaense hoje é grata ao grande volume de investimentos de seu governo em Corumbá, como o recapeamento de 102 quadras, melhoria da rede de distribuição de água e esgoto, implantação de rodovias no Pantanal para atender ao turismo e a produção pecuária: “Na área da saúde, o governo nos deu um aporte muito grande [R$ 11 milhões] para ampliação do Hospital de Caridade, cujas obras estamos licitando. Vamos construir um novo Pronto Socorro, teremos um Centro Obstétrico de qualidade e o governador ainda nos garantiu 30 leitos de urgência. É uma nova estrutura em saúde, a qual nunca tivemos”, acrescentou.

Credibilidade

Éder Uilson França Lima, o Tuta, prefeito de Ivinhema, segue na mesma linha de raciocínio: “A presença efetiva e marcante do Governo do Estado em Ivinhema e em todos os municípios, nesses quatro anos, foi fundamental para Mato Grosso do Sul desenvolver e cada prefeito pudesse equacionar sua administração diante da falta de recursos em consequência da crise do País”. Tuta lembra que Reinaldo Azambuja foi prefeito de Maracaju e sabe das dificuldades de um gestor municipal diante dos parcos recursos federais, queda da arrecadação e, na maioria das vezes, distante do Governo do Estado.

“Ele provou ser um governador municipalista, não só em Ivinhema, mas em todo o Estrado, investindo em obras important6es em infraestrutura, saúde, educação, habitação, trazendo o governo para dentro dos municípios. Por isso hoje tem o apoio de mais de 90% dos prefeitos e credibilidade para buscar sua reeleição”, completou.