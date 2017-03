Prefeito solicita recursos para obra no Anhandui e término dos corredores de ônibus

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, cumpriu na manhã desta terça-feira (14) o primeiro de diversos compromissos em Brasília. Na primeira reunião ele foi ao Ministério das Cidades, onde solicitou recursos para a revitalização do Rio Anhandui e conclusão dos corredores de ônibus.

A prefeitura já abriu licitação para a revitalização do Anhandui, mas ainda aguarda empenho de R$ 20 milhões, que foi solicitado durante a agenda. O grupo, composto pelo secretário de Governo, Antônio Lacerda, presidente da Câmara, João Rocha, e a diretora de projetos especiais, Catiana Sabadin, também aproveitou a oportunidade para reivindicar recursos para outros projetos.

Entre os principais pedidos estão o de verba para continuidade da obra dos corredores de ônibus. O Exército executa, com dinheiro de empréstimo feito pela prefeitura, parte da obra, que inclui pavimentação da Guia Lopes, Brilhante e Bandeirantes. Todavia, solicita investimento do Orçamento Geral da União para garantir continuidade do projeto.

“Esse recurso que estamos pedindo é complementar a obra que é realizada pelo Exército. Precisamos do restante do recurso, do Orçamento Geral da União, para dar funcionalidade completa aos corredores e novos terminais de transbordo. São R$ 58 milhões, sendo R$ 52 milhões do ministério. Precisamos garantir que venha este recurso para assinar o convenio e dar funcionalidade a todo projeto”, explicou Catiana Sabadin.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, saiu da reunião confiante, principalmente em relação ao empenho para revitalização do Anhandui. “Vimos como positiva a reunião”, avaliou.

Anhandui

A Prefeitura de Campo Grande cumpriu o cronograma estabelecido pelo Ministério das Cidades e publicou na edição do Diário Oficial de sexta-feira (9) o aviso de licitação para revitalização do Rio Anhandui. Os interessados terão até o dia 17 de abril para entregar propostas para os três lotes da obra de R$ 57,7 milhões, com contrapartida de R$ 10 milhões da Prefeitura de Campo Grande. Foram publicados os editais para a contratação das obras de três lotes compreendendo os trechos entre as ruas Santa Adélia/Abolição; Abolição/Bonsucesso e Bonsucesso/Aquário.

O Ministério das Cidades chegou a anunciar que cancelaria o projeto, pendente desde 2012, mas o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, conseguiu manter o convênio, com compromisso de entregar novo projeto na Caixa Econômica Federal até 10 de fevereiro e publicar a licitação até hoje.

O trecho previsto, entre as ruas Santa Adélia e Aquário, se estende por 2,4 quilômetros, somando 4,8 quilômetros nas duas margens do rio, onde a erosão coloca em risco as pistas da Norte/Sul a Avenida Ernesto Geisel. Este novo orçamento, submetido à superintendência regional da Caixa Econômica, inclui obras de drenagem, recomposição dos taludes e sistema gabião de canalização, recapeamento da Avenida Ernesto Geisel , ciclovia e sinalização de trânsito.

Corredores de Ônibus

A obra de requalificação das quatro vias do Corredor Sudoeste não terá apenas a execução do recapeamento asfáltico. Para garantir o deslocamento mais rápido dos ônibus nestas vias, a Prefeitura de Campo Grande implantará o sistema de sincronização de semáforo conforme o BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus.

Esse sistema de transporte coletivo de passageiros proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente, por meio de infraestrutura segregada, com prioridade de deslocamento; operação rápida e frequente; excelência em marketing e serviço ao usuário.

Para que os ônibus possam circular com maior fluidez e segurança pelo corredor, haverá investimento em um sistema de semaforização, onde serão investidos R$ 2 milhões na Avenida Bandeirantes; R$ 1,6 milhão na Gunter Hans; R$ 902 mil na Brilhante e R$ 214 mil na Guia Lopes.

