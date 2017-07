Conselho de Desenvolvimento Econômico toma posse para novo mandato

O prefeito Marquinhos Trad assinou nesta segunda-feira (31), o termo de posse do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) que inicia a sua 8ª gestão para o mandato de dois anos, a contar de 22 de julho de 2017 a 22 de julho de 2019, no qual serão representados por integrantes Governamentais e Não Governamentais.

“Agradecemos a presença de todos os conselheiros que comporão esta nova gestão que tem a finalidade de avaliar e aprovar a instalação de novas empresas na Capital. Todos os processos avaliados e aprovados pelos conselheiros terão meu aval e serão sancionados de acordo com a normativa do conselho. Quero desejar um bom trabalho a todos que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade e que escolheram este município para morar e criar seus filhos”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain agradeceu a presença dos novos conselheiros empossados do Codecon, cuja finalidade é de natureza consultiva.

“Este é um colegiado que possui 13 membros efetivos de igual número de suplentes, com mandato de dois anos e com representantes de órgãos e entidades do município. Sendo três representantes dos empregados da indústria, comércio e serviços e três representantes dos trabalhadores das indústrias, comércio serviços cada um de cada setor. Todos com o compromisso de aprovar a instalação de novas empresas para nossa Capital. Em seis meses nós avançamos na aprovação de 33 novos projetos. Tudo isso é devido ao empenho dos conselheiros”, comentou Luiz Fernando.

Para o conselheiro e representante da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Renato Paniago da Silva, os conselheiros exercem um importante papel no desenvolvimento da cidade.

“Sabemos da importância o papel dos conselheiros e não vamos medir esforços para aprovar propostas de abertura de novas empresas, cuja finalidade é de gerar novos empregos e aquecer a economia. Estou satisfeito exercer esta função e juntos com os colegas colaborar para o desenvolvimento de nossa Capital”, frisou Renato.

O Codecon foi criado pela lei complementar 29 de 25 de outubro e 1999 implementado pelo Programa de Incentivo para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande – Prodes, o qual visa promover o desenvolvimento econômico, social, turístico, cultural e tecnológico do município, por meio de incentivos para instalação de empresas industriais, comerciais ou de prestação de serviços com vistas à diversificação da base produtiva.

Representantes de Órgãos Governamentais:

Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov). Conselheiro titular Antônio César Lacerda Alves e suplente: Thiago Lescano Guerra.

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças (Sefin), Pedro Pedrossian Neto e como titular, Alberto Kalache.

Ainda como representantes da Sefin, como titular Rodrigo Silva Lacerda e como suplente Jorge Otsubo.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), como titular Luiz Fernando Buainain e suplente Fernando Pontalti.

Procuradoria Geral do Município (PGM), como titular Alexandre Ávalo Santana e suplente Thássia Nolasco da Rocha.

Fundação Social do Trabalho (Funsat): Conselheiro titular Cleiton Freitas Franco e suplente, Gilberto Porto de Figueiredo.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), titular Luiz Eduardo Costa e suplente Ivan Pedro Martins.

Representantes Não Governamentais:

Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) – Titular Julião Claves Gaúna, suplente Altair da Cruz.

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG, conselheiro titular Renato Paniafo da Silva e suplente Amadeu Ziliotto.

Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Campo Grande – MS, titular, Rinaldo de Souza Salomão, suplente Bruna Lopes Faquim.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande, titular: Idelmar Mota Lima e suplente Nelson Benitez.

Sindicato Rural de Campo Grande – MS, titular Ruy Fachini Filho, suplente Rafael Gratão.

Serviços de Apoio à Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – Sebrae, titular Tito Estanqueiro e suplente Márcia G. Rocha.

