Prefeito Marquinhos Trad atinge 50,18% de aprovação

A aprovação da administração do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), cresceu no período de julho ao início deste mês. A pesquisa do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems) mostra que hoje, 50,18% dos campo-grandenses avaliam como ótimo e bom o governo de Trad.

A avaliação com índice regular, que aprova e desaprova, ficou em 38,41%. A soma desses índices positivos chega a 88,59%.

Em março, a aprovação do governo de Marquinhos Trad estava em 45,40% de ótima e boa. O pior desempenho aconteceu em junho, com a queda da popularidade do prefeito. Naquele mês, ele foi aprovado por 33,70% dos entrevistados. Em julho houve recuperação da confiança. De 33,70% de junho, ele saltou para 46,14% em julho e começou o início deste mês com 50,18%. Depois dos contratempos e dificuldades para tocar a administração, a avaliação positiva do prefeito em setembro (50,18%) é semelhante à de abril, quando atingiu 50,23%.

A avaliação que indica ruim e péssima soma 11,41% dos entrevistados.

A pesquisa do Ipems foi realizada com 400 eleitores acima de 16 anos, nos dias 4 a 7 deste mês. A margem de erro máxima estimada é de 4,90 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre o total do resultado. O grau de confiança é de 95%.

