Prefeito e vereadores de Inocência solicitam recursos para hospital

O prefeito de Inocência, Zé Arnaldo (PSDB), e os vereadores Adair Aparecido de Freitas, Alinete Rodrigues, João Vicente de Lima e Silvano Calixto dos Santos, solicitaram ao senador Nelsinho Trad (PSD) a elaboração de emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão para compra de equipamentos do Hospital Municipal de Inocência, previsto para ser inaugurado em abril de 2020. Também participou da reunião, realizada no gabinete de Nelsinho Trad em Brasília na terça-feira (15), o deputado federal Beto Pereira (PSDB) e o secretário de Esportes, Drauson de Souza.

De acordo com a reunião, a emenda conjunta será dividida entre o senador, com R$ 1 milhão, e o deputado federal Beto Pereira, com R$ 500 mil.

Nelsinho Trad garantiu que irá atender o município de Inocência. “Vou sempre atender Inocência, foi a segunda cidade que mais me concedeu votos de acordo com o número de eleitores, só perdeu para Japorã”, comentou.

Após o diálogo com o senador, para o prefeito Zé Arnaldo, há expectativa de que o Hospital de Inocência entrará em condições de funcionamento a partir de abril de 2020. “Temos uma data para inauguração, mas não temos equipamentos. Com o empenho do senador Nelsinho Trad e do deputado Beto Pereira, acreditamos que teremos emendas parlamentares para atender a saúde da nossa população”, comentou o prefeito.