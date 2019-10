Prefeito de SP passará por 1ª sessão quimioterapia entre hoje e amanhã

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, será submetido à primeira sessão de quimioterapia entre hoje (28) e amanhã (29), de acordo com boletim médico divulgado na noite desta segunda-feira. No total, serão três sessões de quimioterapia, quando Covas será novamente avaliado pelos médicos.

Ele foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer maligno, na região do cardia, na transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão no linfonodo.

Covas está internado desde quarta-feira (23) no Hospital Sírio-Libanês para o tratamento de uma erisipela. No dia 25, foi diagnosticado trombose venosa das veias fibulares.

De acordo com o boletim médico, tanto a erisipela quanto a trombose venosa das veias fibulares estão em remissão, mas o prefeito continuará internado para controle do tromboembolismo pulmonar.