Prefeito de Rio Negro volta atrás e anuncia que vai vetar aumento de salário de parlamentares

O prefeito da cidade - (Foto: Reprodução)

Após repercutir o reajuste do salário do prefeito, vice e secretários do município de Rio Negro, o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva Camargo (PSDB), anunciou nesta hoje (8) que vetará o reajuste dos salários. O aumento no salário dos servidores do Legislativo e Executivo foi aprovado na semana passada pelos vereadores do município de 5 mil habitantes.

Só que em um vídeo divulgado pelas redes sociais, o prefeito avisou que os salário do Executivo não vão subir .

“Recebi hoje a lei protocolada na prefeitura. Não aumentaremos o salário do prefeito, do vice e de secretários. Assim que tomei posse do projeto de lei estou tomando a decisão de vetar toda parte que é do Executivo. Respeitamos o entendimento da Câmara, compete a eles o reajuste”, ressaltou.

No fim de semana, noticiamos que o caso repercutiu na OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul). Em nota, o órgão repudiou o projeto de lei, em decorrência da situação econômica das cidades atingidos pela pandemia do coronavírus.