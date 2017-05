Prefeito de Jacareí (SP) recoloca busto de Castelo Branco em monumento

O prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), mandou recolocar o busto do ex-presidente militar Castelo Branco (1964-1967) que havia sido retirado de um monumento, na frente da prefeitura, durante a gestão anterior, de Hamilton Mota (PT). Santana alegou que o ex-presidente é personagem da história do Brasil e não cabe "aos atuais agentes políticos fazer revisão histórica". A decisão, que não foi precedida de consulta à Câmara, causa polêmica.

A escultura tinha sido instalada durante a inauguração do prédio, em 1969. Construído na gestão do prefeito Malek Assad, da Arena, partido que apoiava o regime militar, o edifício recebeu o nome do ex-presidente porque Castelo Branco teria liberado recursos para a cidade paulista. Em 2014, vereadores aprovaram uma lei mudando o nome do prédio para "Paço da Cidadania". A prefeitura, sob a gestão petista, mandou retirar o busto. A peça ficou guardada no museu municipal.

A recolocação foi considerada uma "provocação" pelo vereador Arildo Batista, do PT. "Num momento de tanta intolerância, em que tem gente pedindo a volta do regime militar, a atitude do prefeito é de um simbolismo muito ruim", disse.

O vereador petista Luís Flávio fez coro ao colega. "Penso que nós não podemos desconsiderar a história do País, mas devemos elevar os nomes dos que ajudaram a construir a democracia, e não de quem acabou com ela." Já os vereadores da situação apoiaram o prefeito. "Sabemos quem ele (Castelo Branco) foi e lamentamos por esse período que marcou nossa história, mas ela também precisa ser preservada", disse a vereadora Lucimar Ponciano (PSDB), presidente do Legislativo.

A prefeitura informou em nota que "o homenageado foi presidente da República legitimado pelos brasileiros de sua época, tendo contribuído decisivamente para a construção da sede administrativa". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários