Prefeito de Bonito leva demandas ao Governo Presente em Aquidauana

O prefeito de Bonito, Odilson Soares, confirmou participação na terceira etapa do Governo Presente, iniciativa do governo estadual que leva o gabinete de Reinaldo Azambuja ao interior de Mato Grosso do Sul. A terceira fase do projeto será realizada nos dias 3 e 4 de outubro em Aquidauana, voltada a 16 municípios do Pantanal e do Sudoeste do Estado, quando Odilson pretende levar ao Executivo estadual reivindicações da população nas áreas de Saúde e Mobilidade Urbana.

O encaminhamento das ações, porém, não aguardou a chegada do Governo Presente a Aquidauana. Nesta semana, Odilson, acompanhado do diretor-presidente da Fertel (Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul), Bosco Martins, e do arquiteto da prefeitura, Carlos Sanches, reuniu-se com o chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, Flávio Brito, a fim de apresentar projetos para ampliação do Hospital Municipal Darci Bigatão e solicitação para a aquisição de uma ambulância equipada para prestar, ao menos, o suporte básico a pacientes.

“A Saúde é um direito de todos e dever constitucional do ente público e, por isso, temos buscado meios de garantir sua prestação de forma cada vez melhor à população bonitense, mesmo ciente que as demandas nunca param neste setor. Iniciamos debates envolvendo a ampliação do hospital e a aquisição de uma nova ambulância com a Secretaria de Estado de Saúde e, sem dúvida, colocaremos esta pauta entre as prioridades a serem tratadas na próxima semana com o governador”, disse Odilson.

Além desse projeto, o prefeito pretende manifestar ao Governo do Estado que a implantação da rota bioceânica, que vai ligar o Brasil aos portos do Oceano Pacífico passando por Mato Grosso do Sul, terá impactos na região de Bonito. Atualmente, quase 100 mil caminhões trafegam anualmente por dentro da área urbana da cidade, o que levou o município a conduzir discussões para a implantação do contorno rodoviário.

“O projeto está pronto e o prefeito deverá leva-lo a conhecimento do governado. O rodoanel retirará o tráfego pesado da área urbana e permitirá, ainda, a interligação de pontos de interesse turístico. Somado à Rodovia do Turismo, que já teve sinal verde do Governo Federal, o contorno rodoviário trará segurança à população e aos motoristas, garantindo ainda o desenvolvimento do município e do Estado”, destacou Bosco Martins.

A proposta das rodovias é tratada no campo da mobilidade e do ecoturismo porque, além de se utilizar de vicinais e “cabriteiras” já usadas pela população –e usando traçados que já não causam impacto ambiental, a ser minimizado com sua urbanização–, garantirá novos acessos para atrativos naturais e conta, em seus projetos, com ciclovias que permitirão a livre circulação de pessoas sem emissão de poluentes.

Governo Presente

Depois de visitar municípios das regiões da Costa Leste e do Norte do Estado, o Governo Presente chega agora ao Sudoeste e Pantanal. A terceira fase do projeto será realizado no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Nova Aquidauana nos dias 3 e 4 de outubro, com atendimentos aos prefeitos e representantes da sociedade divididos por regiões.

Na quinta-feira (3) estão marcados atendimentos aos prefeitos de Aquidauana, Anastácio, Jardim, Bonito, Sidrolândia, Bela Vista, Caracol, Bodoquena e Nioaque. Sexta (4) é a vez dos chefes dos Executivos de Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Corumbá, Ladário, Maracaju, Guia Lopes da Laguna e Porto Murtinho.

Nesses dois dias, Reinaldo Azambuja receberá pessoalmente demandas dos prefeitos e discutirá com representantes de seu staff meios de atende-las. As ações se complementam a investimentos realizados pelo Executivo nessas localidades.