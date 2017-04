“Precisamos pensar a Campo Grande rural”, diz vereador João Rocha

Pensar Campo Grande além de seu perímetro urbano, com olhos voltados também aos produtores rurais da cidade. Assim o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof.º João Rocha, definiu a 1ª edição da Câmara Participativa, que lotou o auditório da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) e reuniu representantes de diversos setores na noite dessa quarta-feira (5).

Segundo o parlamentar, a intenção do projeto é envolver os segmentos da sociedade. “O agronegócio é muito importante. Precisamos pensar a Campo Grande rural, abrir oportunidade para que todos falem. Aqui, os vereadores ouviram. Vamos colher informações, um material significativo daquele que vive o dia a dia do campo. Assim, vamos oferecer ferramentas para que possam desenvolver suas atividades”, afirmou.

Durante a sessão, foram colhidos 20 tópicos que poderão ser transformados em indicações, projetos de lei e encaminhamentos que serão levados ao Executivo. “É o nosso feito para com segmento e com a sociedade. Temos vontade política de fazer melhor, de honrar a confiança que nos foi depositada nas eleições. Quero destacar o quanto foi rica essa nossa sessão, aprendemos muito, temos muito material para trabalhar", disse o chefe do Poder Legilativo.

A Câmara Participativa foi o primeiro evento externo da Câmara Municipal de Campo Grande a ser transmitido ao vivo pelo Facebook, permitindo que toda a população pudesse acompanhar em tempo real as discussões e propostas apresentadas no evento, que reuniu autoridades e cidadãos ligados ao setor do agronegócio e da agricultura familiar.

Veja Também

Comentários