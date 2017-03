"Precisamos de políticas para inclusão real e não somente inserção", diz vereador sobre pessoas com Down

O vereador André Salineiro participou nesta terça-feira (21) da "VI Caminhada Don't Let'me Down" e homenageou, durante sessão, voluntários da Associação Juliano Varela, além da presidente da entidade Maria Lúcia Fernandes, mãe do jovem que dá nome à associação. A caminhada ocorreu em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

Para o vereador, a maioria das políticas públicas existentes apenas insere as pessoas com Down e não gera total inclusão, o que pode ter até efeito contrário e estimular a exclusão. "Por exemplo, na educação coloca-se o aluno com Down na escola em que os professores e toda equipe não estão preparados e aí eles acabam ficando excluídos", comentou o vereador.

Segundo Salineiro, o papel dos vereadores é conseguir aprovação e o desenvolvimento de projetos que possibilitem a devida inclusão. Na semana passada, ele pediu que fosse cumprida a Lei que prevê o programa “Down Eficiente” para inclusão das pessoas com Down no mercado de trabalho.

Representando a presidente da Associação Juliano Varela, a vice-presidente Ivete Navarro esteve na Câmara Municipal a convite de Salineiro. "Hoje, a maior dificuldade é que a sociedade aceite o Down. Ainda tem muita discriminação. Então, temos que preparar os jovens e até os pais, pois, às vezes, há certo receio dos próprios pais em encaminhar o filho para o trabalho, mas acredito que vamos mudar esse cenário", avaliou Ivete.

Também foram homenageados os voluntários da Associação Juliano Varela, Kátia Regina Facina Soares e Natalino Soares, pelos trabalhos que realizam desde o ano de 2012, em prol das crianças, adolescentes e adultos com Síndrome de Down, por meio de voluntariado, fortalecendo assim a conscientização sobre a importância da inserção das pessoas com a síndrome na vida social.

