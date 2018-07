Pré-candidato ao governo gaúcho pelo PP declara apoio a Bolsonaro

O pré-candidato ao governo gaúcho pelo PP, Luis Carlos Heinze, anunciou na noite desta quinta-feira, 12, seu apoio ao pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL-RJ) nas eleições 2018. Segundo o PP do Rio Grande do Sul, porém, esta decisão é exclusiva de Heinze e, no Estado, o partido espera decisões nacionais do sigla para definir apoio na eleição para presidente.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do pré-candidato gaúcho, os dois parlamentares aparecem lado a lado. Heinze, deputado federal ruralista, no quinto mandato, afirma que é um "prazer" estar com Bolsonaro e promete apoio ao pré-candidato à Presidência. "O palanque do Bolsonaro será o nosso palanque. Nós, para governarmos e endireitarmos o Rio Grande, e Bolsonaro para endireitar o Brasil", diz Heinze.

Bolsonaro, que se desfiliou do PP em 2015, deseja boa sorte a Heinze no vídeo. "O Rio Grande do Sul precisa de alguém que esteja mais do que preocupado, que faça algo pela nossa segurança", afirma o postulante à Presidência.

Heinze afirmou è reportagem que também buscou apoio dos pré-candidatos ao Planalto Alvaro Dias (Podemos) e Flávio Rocha (PRB). "O Bolsonaro está fechado conosco. Ele está na direita e o palanque dele é conosco. Oferecemos o palanque (a Dias e a Rocha), mas não deu certo", disse. A sigla de Dias fechou aliança com Jairo Jorge, pré-candidato ao governo gaúcho pelo PDT. Já o PRB ainda não definiu seu apoio no Estado.

Além do PP, a coligação de Heinze ao governo é composta por PSL, DEM e PROS, partidos abertamente apoiadores de Bolsonaro no âmbito estadual.