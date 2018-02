Pré-candidato ao governo de SP, secretário de Habitação será exonerado amanhã

Pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, será exonerado do cargo nesta quinta-feira, 1º, a pedido. Ele vai retomar o mandato na Câmara dos Deputados e disputará o posto de líder do DEM na Casa.

A exoneração de Garcia foi acertada com o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), nos últimos dias. No lugar do parlamentar, assumirá o comando da secretaria estadual o atual secretário-adjunto da Pasta, Nelson Baeta Neves Filho, que também é filiado ao DEM.

A saída de Garcia é a primeira baixa no governo de São Paulo em razão das eleições. O deputado sonha em ter o apoio de Alckmin para se viabilizar como candidato ao governo, assim como o vice-governador, Márcio França (PSB), que assumirá o comando do Estado em abril, se Alckmin se desincompatibilizar para concorrer à Presidência.