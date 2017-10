Pré-candidato à presidência adia vinda ao MS

Álvaro Dias: "o povo brasileiro exige mudanças, mas esses ventos ainda não chegaram à política, mas haverão de chegar” - Assessoria

O crescimento da pré-candidatura do senador Álvaro Dias (Pode) à presidência da República obrigou o parlamentar a adiar sua vinda a Mato Grosso do Sul nos dias 9 e 10 de novembro. O senador deverá marcar uma nova data para o lançamento do Partido Podemos no estado, informa o empresário Cláudio Sertão, presidente regional da legenda em MS e pré-candidato ao governo estadual.

“Brasília está pegando fogo e por conta dos incontáveis casos de corrupção, envolvendo todos os escalões do poder, até a presidência da República, o nome de Álvaro Dias tem crescido bastante como a melhor opção para as eleições de 2018”, afirma Cláudio Sertão. Álvaro Dias deverá marcar nova data para vir ao MS acompanhado da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, do senador Romário e do ex-jogador Marcelinho Carioca.

Em Mato Grosso do Sul, o nome do empresário Cláudio Sertão como mais uma via na disputa eleitoral no ano que vem tem ganhado corpo com o apoio de empresários e cidadãos comuns na Capital e municípios do interior do Estado. Sertão tem o apoio inclusive de comunidades indígenas com quem tem conversado muito ultimamente.

O Senador Álvaro Dias, por sua vez, tem sido chamado de "futuro presidente" do Brasil. Ele tem afirmado que o atual sistema de governança do país instalou o "balcão de negócios da corrupção" e se tornou uma "usina de grandes escândalos de corrupção".

"O povo brasileiro exige mudanças, mas esses ventos ainda não chegaram à política, mas haverão de chegar mudando a cultura política, o comportamento dos políticos e mudando esse sistema promíscuo de governança que abriu portas para a corrupção", acrescentou.