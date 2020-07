Pré-candidata à prefeitura de Aquidauana realiza live com Mandetta

A médica e pré-candidata à prefeitura de Aquidauana, Viviane Orro (PSD), realiza live pelas redes sociais com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta nesta terça-feira, a partir das 19h30.

Especialista em Nefrologia (especialidade da Medicina que trata das doenças dos rins), a médica e ex-secretária de Saúde de Aquidauana vem fazendo reiterados apelos à população e aos poderes públicos para que não afrouxem as medidas de prevenção e de combate à pandemia da Covid-19. O aumento no número de óbitos e casos confirmados impõe cuidados redobrados, sobretudo em cidades com características geográficas ou sociais que facilitem a propagação da doença.

“Quem mora aqui em Aquidauana e Anastácio, cidades separadas apenas por duas pontes sobre o mesmo rio, ambas às margens de uma movimentada rodovia que é entrada e saída entre Brasil e Bolívia, sabe o quanto é essencial se precaver”, afirma a médica. Para ela, o risco aumenta porque é forte o impulso das pessoas em continuar trabalhando na busca do sustento ou mantendo rotinas que as levam a sair de casa em busca de convívio externo, prejudicando a recomendação de isolamento social.

