Práticas de Educação Especial são tema do MS em Pesquisa da TV ALEMS

Mais uma edição do MS em Pesquisa, da TV Alems, já está disponível na programação do canal do legislativo. Nesta edição, Thiago Frison conversa com a vice-reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), professora Celi Correa Neres, coordenadora de programa de pós-graduação sobre Educação Especial na instituição, sobre projetos de extensão que trabalham com o tema.

Um desses é o Inclusão em Tela. A ideia, explica Celi, é que filmes sejam adaptados para que qualquer público, seja ele surdo ou cego, possa acompanhá-lo. Após esses filmes, rodas de conversa são feitas com o grupo, o que possibilita a construção de novos conhecimentos e práticas sobre acessibilidade e inclusão.

Outro projeto desenvolvido nacionalmente, com participação da UEMS, é o da construção de um banco de dados inédito sobre Educação Especial por meio do Projeto Pioneiros. Relatos de profissionais sul-mato-grossenses estão sendo coletados e documentos científicos produzidos por pesquisadores do estado passam agora por processo de indexação, que é a listagem e o arquivamento. A futura biblioteca digital terá grande potencial para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema.

O MS em Pesquisa é exibido na TV Assembleia às terças e quintas, às 16h30, aos sábados às 15h e aos domingos às 16h, e mostra que Mato Grosso do Sul tem papel importante na produção científica brasileira. O programa pode ser acompanhado também na TVE Cultura e no canal do YouTube da Casa de Leis.