'Praticamente já atingimos patamar para o 2º turno', diz Haddad em SP

Após crescer 11 pontos porcentuais na pesquisa Ibope e se isolar em segundo lugar nas intenções de voto para o primeiro turno da corrida presidencial, o candidato Fernando Haddad (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 19, que o resultado "praticamente" o coloca na segunda etapa da disputa.

"Nós já praticamente atingimos o patamar de ir para o segundo turno. Não temos que ficar olhando pesquisa só porque está boa ou ruim, agora é trabalho", disse Haddad ao discursar para militantes em uma praça de São Mateus, na região leste da capital paulista.

O candidato chamou os apoiadores para trabalhar e consolidar a posição até o dia votação. "Não precisamos fazer ofensa", ponderou. Como o Broadcast Político publicou mais cedo, aliados de Haddad afirmam que o cenário de segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro (PSL) está praticamente definido, mas ponderam que Geraldo Alckmin (PSDB) ainda pode crescer na reta final.

Discurso

Haddad discursou embaixo de duas vias do monotrilho, obra prometida pelo governo de Alckmin em São Paulo cujas estações foram previstas inicialmente para 2011, depois para 2016 e que ainda não foram entregues na totalidade. O tucano agora é adversário de Haddad na disputa pelo Planalto.

Usando uma camiseta com a caricatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como está fazendo desde o início da campanha, Haddad atacou os governos tucanos em São Paulo ao pedir votos para o candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, Luiz Marinho. "Depois de 24 anos de tucano cortando, cortando e cortando, queremos um sindicalista."

Haddad também fez críticas ao governo do presidente Michel Temer afirmando que a gestão do emedebista só tirou direitos da população.