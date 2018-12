PR vai integrar base parlamentar de Bolsonaro, diz líder na Câmara

Após reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira (5), o líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA), anunciou que o partido vai fazer parte da base parlamentar do futuro governo. “Oficialmente na base do governo”, afirmou o líder.

Segundo Rocha, o apoio não significa que o PR vá reivindicar cargos nem indicar nomes para compor o governo. “O presidente colocou todos os pontos importantes do governo dele e que pretende ter o apoio da nossa bancada na Câmara dos Deputados. Nós nos colocamos inteiramente à disposição para que essas medidas possam ser implementadas”, afirmou.

O líder disse que os deputados aprovaram o apoio por unanimidade. O PR elegeu 33 deputados federais. “Vamos trabalhar na Câmara para transformar nosso país em um país interessante”, disse.

Reforma da Previdência

Na reunião, Bolsonaro reforçou que a reforma da Previdência será uma das prioridades de seu governo, no próximo ano. Ele reiterou aos deputados que a proposta será fatiada (elaborada por etapas), e a primeira parte vai tratar da idade mínima.

O líder disse que, no encontro, foi informado ao presidente eleito que as propostas serão discutidas na bancada, mas cada deputado terá liberdade para votar como quiser.

“Nós não vamos, de maneira coercitiva ou de qualquer outra maneira, forçar o parlamentar a votar como o partido encaminhar. Mas, com certeza, nós haveremos de envidar todos os esforços no sentido do convencimento. Os que não se acharem convencidos vão votar como acharem melhor”, argumentou.