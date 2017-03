PP diz que desconhece denúncias da Operação Carne Fraca e apoia investigações

Citado pelo delegado da Polícia Federal Maurício Moscardi Grillo como um dos partidos que teria sido beneficiado por parte da propina arrecadada no esquema de corrupção envolvendo fiscais, políticos, lobistas, funcionários públicos e os maiores frigoríficos do País, o PP informou que desconhece o teor das denúncias e apoia a investigação.

Operação deflagrada nesta sexta-feira, 17, pela PF, batizada de Carne Fraca, mostrou que as superintendências regionais do Ministério da Pesca e Agricultura do Estado do Paraná, Minas Gerais e Goiás atuavam diretamente para proteger grupos empresariais, recebendo propina para facilitar a produção de alimentos adulterados e emitindo certificados sanitários sem fiscalização efetiva.

"Em relação à operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, o PP informa que desconhece o teor das denúncias. O partido apoia minuciosa investigação e o rápido esclarecimento dos fatos", diz o partido em nota.

